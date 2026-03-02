Quel femminismo targato F-16 | donne in guerra per le donne

Oltre trenta donne, tra pilote, navigatrici di combattimento e tecniche, hanno partecipato ai raid dell’Israel Defense Forces contro l’Iran nell’ambito dell’operazione “Rising Lion”. Questi interventi rappresentano un esempio di coinvolgimento femminile in operazioni militari di alto livello, con donne che assumono ruoli tradizionalmente maschili. La notizia mette in evidenza la presenza femminile in contesti di guerra e difesa.