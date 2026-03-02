Quel femminismo targato F-16 | donne in guerra per le donne
Oltre trenta donne, tra pilote, navigatrici di combattimento e tecniche, hanno partecipato ai raid dell’Israel Defense Forces contro l’Iran nell’ambito dell’operazione “Rising Lion”. Questi interventi rappresentano un esempio di coinvolgimento femminile in operazioni militari di alto livello, con donne che assumono ruoli tradizionalmente maschili. La notizia mette in evidenza la presenza femminile in contesti di guerra e difesa.
(Adnkronos) – Più di trenta donne – pilote, navigatrici di combattimento, tecniche – hanno preso parte ai raid dell’Israel Defense Forces contro l’Iran nell’ambito dell’operazione “Rising Lion”. La conferma ufficiale è arrivata alla testata “Ynet” dopo giorni in cui la notizia circolava come un dettaglio simbolico dentro una storia molto più grande: quella dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il femminismo di facciata che trascura le donneQuesto è il cortocircuito ideologico della sinistra: dopo aver celebrato per anni l'immigrazione incontrollata come una risorsa, oggi non può fare i...
Leggi anche: Il pane di ieri e la fame. Tra le donne coraggio a cavallo della guerra: "Quel tegame di fagioli"