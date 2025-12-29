Il femminismo di facciata che trascura le donne

Il femminismo di facciata spesso nasconde una realtà complessa, in cui le questioni di genere vengono affrontate superficialmente. Spesso si tende a minimizzare le responsabilità individuali delle persone, attribuendone i comportamenti a fattori esterni o problematiche psicologiche. Questa impostazione rischia di trascurare le vere cause delle violenze e delle discriminazioni, impedendo un confronto serio e costruttivo per la tutela delle donne e per una società più equa.

Gentile Direttore Feltri, ogni volta che un immigrato accoltella o stupra una donna ci viene spiegato che è «disagiato», «fragile», «con problemi psichiatrici». È accaduto anche a Parigi, dove un uomo ha accoltellato tre donne, una delle quali incinta, e ancora una volta si parla di follia. È possibile che siano tutti pazzi? Erica Lucchesi Cara Erica, la tua perplessità è più che legittima. Anzi, è l'unica reazione razionale rimasta davanti a una narrazione che ormai rasenta il ridicolo. Se prendessimo sul serio ciò che ci viene raccontato ogni volta, dovremmo concludere che l'Europa abbia accolto negli ultimi anni un esercito di squilibrati, scappati dai manicomi africani, tutti accomunati da un curioso dettaglio, lo squilibrio mentale, tale da condurli, una volta giunti nel vecchio continente, ad accoltellare, stuprare o aggredire donne per strada.

