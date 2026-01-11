Il pane di ieri e la fame Tra le donne coraggio a cavallo della guerra | Quel tegame di fagioli

Dopo le festività, molte persone si trovano a dover affrontare la sfida di smaltire i chili accumulati. Tra queste, le donne coraggio, spesso a cavallo tra ricordi e realtà, condividono storie semplici come quella di un tegame di fagioli che rappresenta il valore della semplicità e della solidarietà in tempi difficili. Un ritorno a una dieta equilibrata può aiutare a ritrovare benessere e equilibrio.

Repek Finite le feste, il tema è smaltire i chili accumulati. Gli immancabili studi parlano della necessità di perderne da 2 a 5. Il verbo dominante è dimagrire. L’orologio della storia corre veloce: per i nostri nonni o bisnonni era mangiare. È stato necessario il boom economico per allontanare (e non per tutti) l’incubo della fame. Proviamo a ricordare gli anni a cavallo della seconda guerra mondiale con le testimonianze (contenute nel volume "Le donne silenziose", Edizioni Clichy, 2016) di anziane donne di Arezzo e del Casentino. Arduina Casali Agostinelli ricordava i suoi anni da ragazza: "non ci mancava il pane ma la povertà ci finiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il pane di ieri e la fame. Tra le donne coraggio a cavallo della guerra: "Quel tegame di fagioli" Leggi anche: Il coraggio di dire ‘no’: "Crescono le richieste d’aiuto tra le donne tra i 40 e i 49 anni" Leggi anche: “Un compleanno in carcere a pane e fagioli”: per Puff Daddy nessun privilegio e nessuna visita speciale: Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Il pane di ieri e la fame. Tra le donne coraggio a cavallo della guerra: "Quel tegame di fagioli" - Un libro porta a galla figure invisibili che in provincia tenevano in piedi le famiglie "Carne un giorno, ribollita il venerdì". lanazione.it

Il pane di ieri, semola di Altamura con biga 100%. Molto contenta del pane, e soprattutto della mollica: alveolata ma non troppo, perfetta per farci sendwiches o da usare per una scarpetta finale. Meno contenta della cottura da Questo dipende dal fatto che sto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.