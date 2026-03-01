11ª Mezzamaratona del Casentino quasi 300 al via tra 10 km e mezza maratona

Nella mattinata di oggi si è svolta l’11ª edizione della Mezzamaratona del Casentino a Soci. Quasi 300 atleti hanno partecipato alle gare di 10 e 21 chilometri, con un’ampia presenza tra i corridori provenienti da diverse zone. L’evento è stato organizzato da Casentino Running e ha visto molte persone schierate lungo il percorso.

Grande partecipazione a Soci per l'evento organizzato da Casentino Running Grande successo per l'11ª edizione della Mezzamaratona del Casentino, che questa mattina ha visto al via quasi 300 atleti impegnati sulle distanze di 10 e 21 chilometri. Una manifestazione partecipata e combattuta, capace di regalare emozioni sia nella gara corta che nella mezza maratona. CLASSIFICA MEZZAMARATONA DEL CASENTINO KM 10 – Successo di Bertelli, dominio Policiano al femminile Nella 10 km netta vittoria di Luca Bertelli (Avis Pratovecchio), che ha preceduto Gianluca Notturni (Unione Polisportiva Policiano) ed Elia Francesco Luzzi (Libertas Unicusano Livorno). In campo femminile dominio assoluto della Unione Polisportiva Policiano, con la vittoria di Valentina Mattesini davanti alle compagne di squadra Giulia Sadocchi e Noemi Trippi.