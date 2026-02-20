Passerella sull’Adda c’è il terzo crollo La rabbia delle comunità | Vanno rimosse subito le parti centrali rimaste

Crotta D’Adda (Cremona), 19 febbraio 2026 –? Terzo crollo, ieri mattina, per la passerella ciclopedonale della Ciclovia Vento che bypassava il fiume Adda ed era stata realizzata a fianco del ponte della sp196 tra i territori di Maccastorna, in provincia di Lodi, e Crotta D’Adda, nel Cremonese. Passerella sull’Adda, un altro crollo. Collasso sul lato opposto: “Pretendiamo risposte dall’azienda costruttrice” I timori dei sindaci. A questo punto, restano ancorati al ponte solo i pezzi centrali della struttura, “ormai divisi tra le due province – spiega il sindaco di Crotta D’Adda, Sebastiano Baroni –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crollo della passerella sull’Adda, scattano sequestro e divieti. Ma il ponte resta apertoIl crollo della passerella sull’Adda, avvenuto ieri a Maccastorna, si è verificato a causa di materiali deteriorati che non hanno retto il peso.

Crollo della passerella sull’Adda: era ancora in fase di collaudoLa passerella sull’Adda, ancora in fase di collaudo, è crollata questa mattina a Maccastorna, provocando l’interruzione del traffico pedonale e ciclabile.

