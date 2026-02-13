Crollo della passerella sull’Adda | era ancora in fase di collaudo

La passerella sull’Adda, ancora in fase di collaudo, è crollata questa mattina a Maccastorna, provocando l’interruzione del traffico pedonale e ciclabile. La struttura si è sganciata improvvisamente mentre erano in corso i test di verifica, causando il blocco immediato delle attività lungo il fiume. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le verifiche.

Intervento di emergenza dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, per il crollo parziale della passerella metallica ciclopedonale di Maccastorna sul fiume Adda. La struttura, di recente realizzazione, non era ancora stata aperta al pubblico poiché ancora in fase di collaudo, circostanza che avrebbe evitato conseguenze a persone. L’allarme è scattato subito dopo il cedimento di una porzione dell’impalcato sul corso d’acqua. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Lodi, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le prime verifiche tecniche per accertare l’entità dei danni e le cause del cedimento strutturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crollo della passerella sull’Adda: era ancora in fase di collaudo Nuova ciclopedonale. Passerella sull’Adda. Brivio e Cisano sono unite È in fase di realizzazione una nuova ciclopedonale che collegherà Brivio e Cisano, attraversando l’Adda a monte del ponte esistente. Maccastorna, crolla la passerella ciclopedonale (ancora in costruzione) e finisce nell’Adda A Maccastorna, la passerella ciclopedonale ancora in costruzione è crollata nell’Adda, causando preoccupazione tra la comunità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Ponte ciclopedonale di San Rossore, montata nell’alveo dell’Arno la terza parte della passerella; Crolla passerella ciclopedonale in costruzione sull'Adda; Crolla la passerella a Crotta d'Adda: interrotta la navigazione sul fiume; Ponte sull’Arno: una nuova passerella in acciaio. Lodi: la passerella del ponte sull'Adda crolla prima del collaudoNessuna persona coinvolta, cantiere sequestrato e navigazione sul fiume sospesa. Preoccupazione del sindaco di Crotta d'Adda, il presidente della Provincia chiede chiarezza sull'investimento milionari ... rainews.it LODI. CROLLO PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULL’ADDA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESCLUDERE IL COINVOLGIMENTO DI PERSONE – VIDEO(mi-lorenteggio.com) Lodi (LO) Venerdì 13/02/2026 – Dalla tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco sono impegnati a Lodi per il crollo parziale di una passerella metallica ciclo-pedonale sul fiume A ... mi-lorenteggio.com #Lodi, crollo parziale di una passerella ciclo-pedonale sul fiume Adda, era in fase di collaudo. Dalla tarda mattinata #vigilidelfuoco al lavoro: elicottero Drago e #droni in sorvolo, #sommozzatori in acqua per escludere il coinvolgimento di persone [ #13febbrai x.com FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA: CROLLA PARZIALMENTE UN PONTE, SERVIZIO FERROVIARIO INTERROTTO La circolazione è sospesa tra Civitavecchia e Santa Severa. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/02/crollo-ponte-ferrovia-roma-civit - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.