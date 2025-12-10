Tania Cagnotto e Francesca Dallapè | Non abbiamo sempre trionfato questo ci ha reso umane | abbiamo vinto abbiamo perso ci siamo rimboccate le maniche e ci abbiamo riprovato
Tania Cagnotto e Francesca Dallapè ripercorrono il loro percorso nel mondo dei tuffi, tra successi e sconfitte, in
After Dive - Una vita in sincro, lungometraggio realizzato dalla regista Patrizia Emma Scialpi, racconta l'ultimo anno di attività agonistica delle regine italiane dei tuffi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Tania Cagnotto torna al suo primo amore… il trampolino
Tania Cagnotto e il momento nostalgia: “Sono tornata sul trampolino e…”
Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis 2025, Armin Zoeggeler e Tania Cagnotto lo difendono
| Tania Cagnotto celebra con noi i 30 anni dell’FCS! ? - facebook.com Vai su Facebook
DAO Sport e Tania Cagnotto insieme contro la violenza sulle donne - DAO Sport lancia una campagna con Tania Cagnotto per il 25 novembre: un messaggio di speranza contro la violenza sulle donne. Scrive touchpoint.news
