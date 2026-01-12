Polselli al SIGEP World 2026 | quando la farina diventa racconto tra Napoli e Roma

Polselli sarà presente al SIGEP World 2026, un’occasione per valorizzare la tradizione artigiana della farina italiana. Tra Napoli e Roma, l’azienda intende raccontare il proprio patrimonio culturale e la passione che accompagna ogni prodotto, portando l’esperienza dell’impasto sul palcoscenico internazionale. Un momento di confronto e crescita, in un’ottica di qualità e rispetto delle radici artigianali italiane.

C'è una relazione profonda, forte come un impasto realizzato con sapienza, che unisce Arce a Rimini, la cultura artigiana del Centro Italia al palcoscenico internazionale del SIGEP World. È il segno distintivo della Polselli, storica casa molitoria che anche alla 47ª edizione della manifestazione, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 nel Quartiere Fieristico.

Sigep 2026 | Stand #AVPN: dove la tradizione incontra il mondo. La pizza napoletana verace non ha confini, ma ha un segreto: la farina giusta. Domenica 18 gennaio vi aspettiamo allo stand Sigep dell'AVPN per una giornata dedicata a questo piatto unico r - facebook.com facebook

