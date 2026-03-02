Dopo la trasferta in Gran Bretagna e il ritorno previsto a Livorno contro la stessa nazionale, si analizza la classifica del girone D delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La posizione dell’Italia, le vittorie e le sconfitte accumulate, e le modifiche nella classifica sono i principali dati aggiornati al momento. La situazione attuale determina i possibili sviluppi per la squadra azzurra nelle prossime partite.

Dopo la trasferta in Gran Bretagna, e alla vigilia del ritorno contro la stessa selezione nazionale in quel di Livorno, andiamo a vedere quanto e come sono cambiate le cose nella classifica del girone D, quello che riguarda la prima fase degli azzurri. E diamo anche un occhio al girone C, quello “d’incrocio” nella seconda fase. Ad ora, nel girone D, con tre partite disputate sono Islanda e Italia a comandare. L’Islanda, però, a parità di record (2-1) ha un vantaggio negli scontri diretti, avendo battuto l’Italia a Tortona nella partita d’esordio. Vero è che la squadra azzurra, con la larghissima vittoria a Newcastle upon Tyne, ha messo insieme una differenza canestri complessiva di +32 che potrebbe benissimo tornare utile su un certo numero di classifiche avulse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica del girone dell’Italia. …

Basket, qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia. Doppia sfida spartiacque con la Gran BretagnaUfficialmente, per la classifica del girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, la situazione è totalmente pari.

Qualificazioni Mondiali basket 2027: la nuova classifica dell’Italia. Azzurri in testa con l’IslandaL’Italia ha dominato in casa della Gran Bretagna nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, imponendosi per 57-93...

Italia - Israele 3-0: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Una raccolta di contenuti su Qualificazioni Mondiali.

Temi più discussi: Basket, qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia. Doppia sfida spartiacque con la Gran Bretagna; WC 2027 Qualifiers. Gran Bretagna-Italia 57-93 (Mannion 19). Banchi: Concentrati fin dall'inizio. Ora resettare; L'ItalBasket stravince in Gran Bretagna: 93-57 e sale a due vittorie nel girone; Basket, qualificazioni mondiali: dominio Italia, travolta la Gran Bretagna.

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streamingL’Italbasket torna in campo oggi lunedì 19:30 al Modigliani Forum di Livorno per affrontare nuovamente la Gran Bretagna per la quarta giornata del girone ... oasport.it

LIVE Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: fondamentale vincere per non dilapidare tuttoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Gran ... oasport.it

Qualificazioni Mondiali: le Samoa Americane battono Samoa e volano in testa al girone! Il miracolo delle Samoa Americane non si ferma più e quella che sembrava una sorpresa si è trasformata in una vera marcia trionfale verso i Mondiali femminili 2027. - facebook.com facebook

Basket, qualificazioni mondiali: dominio Italia, travolta la Gran Bretagna #basket #qualificazionimondiali #itaia-granbretagna x.com