Quali sono le città del mondo in cui si fa più sesso secondo Time Out | solo un’italiana in classifica

Milano si distingue come l’unica città italiana tra le più “focose” al mondo, secondo la classifica pubblicata da Time Out, che ha coinvolto 18.500 persone per analizzare le abitudini sessuali nelle metropoli globali.

Time Out ha interrogato 18.500 persone sulla loro vita sessuale. In alcune città del mondo si è molto più "focosi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su time out

Scoprire le destinazioni più accessibili è fondamentale per pianificare viaggi convenienti nel 2026.

Napoli si conferma come la città più economica in cui vivere in Italia, secondo la recente classifica di Time Out.

Meine Reise durch ein verunsichertes Land | Ep. 1

Ultime notizie su time out

Argomenti discussi: Queste sono le città dove si fanno più multe: incassati 1,89 miliardi nel 2025; Quali città ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026?; Quali sono le città del cioccolato in Italia?; Yvelines: quali sono le 10 città migliori dove vivere nel 2026?.

Viaggiare nel 2026: quali sono le città che mettono alla prova la nostra sicurezza?Scopri la classifica 2026 delle 10 città più pericolose al mondo. Un'analisi editoriale profonda sui fattori che alimentano l'insicurezza urbana e l'impatto sulla vita quotidiana, dal Sudafrica al Mes ... veb.it

Svelate le città più accoglienti del mondo nel 2026: qual è l’unica italiana in listaL’Italia spicca nei Traveller Review Awards di Booking con 214.666 strutture premiate: si conferma il Paese più accogliente del mondo, una città in particolare. fanpage.it

La migliore pizza al mondo del 2026 non si mangia in Italia: la classifica di Time Out Avete sempre creduto che le pizze migliori al mondo fossero quelle italiane Vi sbagliavate, almeno stando alla nuova classifica di Time Out. Il risultato per il 2026. - facebook.com facebook

NEW VIDEO! Guarda ora TIME OUT UNOBRAVO #volleyball #unobravo #poweredbyunobravo x.com