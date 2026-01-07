Quali sono le città più economiche d'Europa per i viaggi del 2026 | la classifica di Time Out

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoprire le destinazioni più accessibili è fondamentale per pianificare viaggi convenienti nel 2026. Secondo Time Out, Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, si distingue come la città più economica d’Europa. In questa classifica, vengono illustrate le città con i costi di soggiorno più contenuti, offrendo spunti utili per chi desidera viaggiare senza spendere troppo. Ecco le principali destinazioni da considerare per un viaggio economico nel continente.

La città più conveniente per i viaggi del 2026 è Sarajevo capitale della Bosnia Erzegovina. Ecco tutte le città messe in classifica da Time Out. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Quali sono le città europee più economiche per i viaggi di Natale 2025

Leggi anche: Quali sono le 10 città più felici d’Europa: nessuna italiana in classifica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bari tra le città più economiche d' Italia | è quarta per costo della vita; La mappa del caro-vita redatta dal Codacons | le città più salate le più economiche e i record di Ancona; La città più economica in vivere in Italia è anche una delle più belle e c’è il sole tutto l’anno; Napoli la città più economica | Milano proibitiva per i giovani.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.