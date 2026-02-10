google pixel problemi wifi e bluetooth tra i lettori 9to5google

Dopo l’ultimo aggiornamento di gennaio 2026, molti utenti Google Pixel segnalano problemi di connettività. Wi-Fi e Bluetooth non funzionano come dovrebbero, creando disagi nelle attività quotidiane. Le segnalazioni aumentano, e in alcuni casi i telefoni si bloccano o perdono la connessione senza motivo. Google è al lavoro per risolvere la situazione, ma al momento molti utenti restano senza soluzioni temporanee.

l’aumento delle segnalazioni riguarda problemi di connettività sui dispositivi google pixel dopo l’aggiornamento di gennaio 2026. le risposte arrivano soprattutto da forum ufficiali e da discussioni su social, dove una parte consistente degli utenti segnala difficoltà nel collegarsi a reti wi?fi o nell’ utilizzare il bluetooth. le informazioni disponibili indicano una prevalenza di problemi sia su wi?fi che su bluetooth, con incidenze diverse tra i modelli. problemi di connessione wi?fi e bluetooth sui pixel dopo gennaio 2026. subito dopo la distribuzione pubblica dell’aggiornamento di gennaio 2026, le lamentele hanno riguardato incapacità di stabilire o mantenere una connessione sia per il wi?fi che per il bluetooth. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google presenta due nuovi modelli di punta, Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10 Pro XL.

