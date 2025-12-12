Approvato nei lidi un progetto di elettrificazione per la connessione wifi di Lepida

Ravennatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato un progetto di elettrificazione nei lidi di Casalborsetti, Lido di Classe, Lido di Savio e Marina Romea, finalizzato a potenziare la connessione Wi-Fi di Lepida. L’intervento mira a garantire un’alimentazione elettrica stabile e affidabile per la rete wireless nei centri balneari, migliorando i servizi digitali offerti ai visitatori.

Consentire la connessione al Wi-Fi di Lepida ai centri balneari di Casalborsetti, Lido di Classe, Lido di Savio e Marina Romea è l’obiettivo del progetto di elettrificazione approvato di recente dalla Giunta propedeutico all’alimentazione elettrica della rete wireless. Si tratta della. Ravennatoday.it

approvato nei lidi un progetto di elettrificazione per la connessione wifi di lepida

© Ravennatoday.it - Approvato nei lidi un progetto di elettrificazione per la connessione wifi di Lepida

approvato lidi progetto elettrificazioneCasalborsetti, Lido di Classe, Lido di Savio, Marina Romea, approvato progetto di elettrificazione propedeutico alla connessione Wi-Fi di Lepida - Fi di Lepida ai centri balneari di Casalborsetti, Lido di Classe, Lido di Savio e Marina Romea è l’obiettivo del progetto di elettrificazione approvato di recente dalla ... ravennawebtv.it

Al via il progetto di elettrificazione per portare il Wi-Fi di Lepida a Casalborsetti, Lido di Classe, Lido di Savio e Marina Romea - Rendere i lidi nord e sud di Ravenna finalmente raggiunti da una connessione wireless stabile e diffusa: è questo l’obiettivo del nuovo progetto di ... ravennanotizie.it