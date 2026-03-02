qualcomm 6g coalizione industriale punta a lanciare il 6g commerciale entro il 2029

Una coalizione industriale guidata da Qualcomm si impegna a lanciare il 6G commerciale entro il 2029. La recente evoluzione della connettività mobile ha visto passaggi fondamentali, dal 3G al 5G, portando innovazioni in diversi settori tecnologici. L’obiettivo è di sviluppare una rete di nuova generazione che possa essere disponibile sul mercato entro pochi anni.

l’evoluzione della connettività mobile ha attraversato tappe decisive, dal 3G al 5G, aprendo nuove opportunità tecnologiche. in occasione del MWC 2026, i principali attori del settore hanno annunciato impegni concreti per accelerare lo sviluppo e l’adozione globale del 6G, con l’obiettivo di disponibilità commerciale entro il 2029. nel proprio annuncio, qualcomm ha annunciato l’avvio di una nuova coalizione strategica con vari partener di settore per accelerare lo sviluppo e la diffusione globale del 6G. l’obiettivo è iniziare a offrire sistemi commerciali di 6G a partire dal 2029, segnando una svolta importante rispetto agli sviluppi attuali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

