6g samsung apre nuove frontiere con x-mimo a 7 ghz

Samsung ha annunciato il lancio di una nuova tecnologia, X-MIMO a 7 GHz, che promette di migliorare le reti mobili. Questa innovazione permette di aumentare la capacità di trasmissione e ridurre le interferenze nelle aree urbane dense. L’azienda investe in infrastrutture avanzate per supportare la domanda di connessioni più veloci e stabili. La presentazione ufficiale si è svolta durante l’ultimo evento tecnologico, attirando l’attenzione di operatori e esperti del settore.

Samsung non si limita ai telefoni, agli elettrodomestici o ad altri prodotti tecnologici di consumo: sviluppa anche apparati di rete destinati a costruire le infrastrutture delle reti cellulari. Nel recente avanzamento, l'azienda ha annunciato un traguardo significativo nel campo della rete 6G, segnando un passo importante per le capacità wireless di prossima generazione. 6g samsung raggiunge un traguardo chiave con x-mimo nel 7 ghz. Samsung Electronics ha verificato con successo la tecnologia X-MIMO nel band 7 GHz, identificata come una delle frequenze principali candidate per le reti 6G. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la KT Corporation e Keysight Technologies, dimostrando una velocità di downlink fino a 3 Gbps sfruttando la tecnologia X-MIMO.