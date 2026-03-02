Qualcomm presenta il primo chip wifi 8 pronto e annuncia reti 6g entro il 2029

Qualcomm ha annunciato al Mobile World Congress il lancio del primo chip Wi-Fi 8, pronto per il mercato. Nella stessa occasione, ha comunicato che le reti 6G saranno disponibili entro il 2029, puntando a migliorare la connettività futura. Le novità includono componenti hardware avanzati, una maggiore efficienza energetica e soluzioni di rete integrate con intelligenza artificiale.

le novità presentate al mobile world congress delineano una strategia mirata a potenziare la connettività futura tramite componenti hardware avanzati, efficienza energetica e soluzioni di rete AI-native. tra i protagonisti figurano un nuovo modem 5g, un transceiver rf più piccolo ed efficiente, una piattaforma di connettività wireless di nuova generazione e una prospettiva globale sul 6g. l'obiettivo è delineare prestazioni superiori in scenari d'uso diversificati, dall'uso quotidiano alle applicazioni aziendali. il x105 5g modem rappresenta la quinta generazione di processori 5g dotati di capacità AI per migliorare l'esecuzione in molteplici contesti utente.