Turista belga scompare nei boschi della Tasmania | 2 anni dopo trovano il suo cellulare e riprendono le ricerche

Celine Cremer, turista belga, scomparve nei boschi della Tasmania due anni fa. Dopo un lungo periodo di ricerche, gli agenti hanno ritrovato il suo cellulare, riaccendendo le speranze di localizzarla viva o deceduta. La vicenda ha suscitato grande interesse e ha portato a nuove operazioni di ricerca nella remota regione australiana.

Celine Cremer, una donna belga, era scomparsa nella natura selvaggia della Tasmania, in Australia, due anni fa. Ora è stato trovato il suo cellulare nel bosco e sono state avviate nuove ricerche.