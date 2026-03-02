Pulire il bosco del Tagliamento a Ronchis con la riserva di caccia
Sabato 7 marzo, la Riserva di Caccia di Ronchis organizza un'iniziativa di pulizia nel bosco del Tagliamento. L'evento coinvolge volontari che si riuniscono per rimuovere i rifiuti dall’area, contribuendo a mantenere l’ambiente pulito e in ordine. La giornata prevede la partecipazione di cittadini e appassionati di natura, pronti a dedicare alcune ore alla tutela del territorio.
La Riserva di Caccia di Ronchis organizza una speciale attività, sabato 7 marzo, per pulire il bosco del Tagliamento. Ha invitato la cittadinanza a prendere parte all'iniziativa per contribuire alla pulizia del bosco, richiamando l'attenzione sul problema del degrado ambientale e promuove.
