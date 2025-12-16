Famiglia nel bosco la corte d' Appello si riserva Decisione rinviata

La Corte d'Appello dell'Aquila si riserva sulla decisione riguardante la famiglia che vive nel bosco di Palmoli. Il processo, inizialmente atteso con esito, è stato rinviato, lasciando in sospeso il caso sulla sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine, coinvolti nella delicata vicenda.

I giudici dell'Aquila non decidono e il giorno che doveva essere decisivo viene rimandato. Si è riservata la Corte di Appello sul ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine. La decisione riguarda anche l'allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione al termine della udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio. A essere centrali nella decisione, sono le relazioni delle tutrici dei bambini e dalla documentazione prodotta dai legali della famiglia che sperano di aver convinto i giudici. Ilgiornale.it

