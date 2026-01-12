Figino Serenza settantenne muore schiacciato da una pianta nel bosco di via Tagliamento

A Figino Serenza, un uomo di 70 anni è deceduto dopo essere stato travolto da una pianta durante un intervento di taglio nel bosco di via Tagliamento. La tragedia si è verificata mentre l’uomo cercava di ricavare legna, quando la pianta si è improvvisamente ceduta, causando il suo tragico incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Figino Serenza (Como), 12 gennaio 2026 – Era intento a tagliare i rami di una pianta da cui ricavare della legna quando questa, all'improvviso, ha ceduto e l'ha travolto in pieno non lasciandogli scampo. È la morte, per certi versi assurda, a cui è andato incontro questo pomeriggio poco dopo le 18 un uomo di 70 anni a Figino Serenza, nel Basso Comasco. Il pensionato stava effettuando un intervento di potatura all'interno di un'area boschiva di via Tagliamento.

