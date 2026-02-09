Catania rissa tra giovanissimi in viale Libertà | intervento della Polizia e sette Daspo Willy

La Polizia di Catania è intervenuta alcuni giorni fa per fermare una rissa tra giovani in viale Libertà. La lite è scoppiata davanti a un negozio e ha richiamato l’attenzione dei passanti. Le volanti sono arrivate sul posto e hanno calmato gli animi, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo l’intervento, sono stati emessi sette Daspo Willy per alcuni dei coinvolti.

L'intervento delle volanti. La Polizia di Stato è intervenuta alcuni giorni fa per sedare una lite tra giovanissimi, degenerata in una rissa davanti a un esercizio commerciale di viale Libertà. La segnalazione e l'arrivo sul posto. Dopo una telefonata alla sala operativa della Questura di Catania », gli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivati rapidamente sul luogo, trovando diversi ragazzi intenti a colpirsi e insultarsi nei pressi del locale. Rissa sedata e denunce. Prima che la situazione potesse degenerare con conseguenze più gravi, i poliziotti sono riusciti a riportare l'ordine, nonostante il tentativo di alcuni facinorosi di ostacolare l'intervento, arrivando anche a scagliarsi contro gli agenti.

