Rissa con bottigliate in piazza Malatesta emessi dal Questore nove daspo urbani

Il 13 novembre, in piazza Malatesta ad Ancona, si è verificata una rissa tra giovani. In seguito all’evento, il Questore ha emesso nove provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti. Questa misura mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza pubblica nel centro cittadino.

ANCONA – Nove Daspo sono stati emessi dal Questore di Ancona nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una rissa avvenuta lo scorso 13 novembre in piazza Malatesta, nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, lo scontro è scoppiato per futili motivi tra due gruppi distinti. Durante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Rissa con bottigliate in piazza Malatesta, emessi dal Questore nove daspo urbani Leggi anche: Buonalbergo, rissa in centro davanti al bar: emessi 12 Daspo urbani Leggi anche: Casalpusterlengo, operazione della Polizia locale prima del Natale: emessi due Daspo urbani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nove Daspo urbani per la rissa in piazza Malatesta del 13 novembre scorso - Il Questore di Ancona ha emesso 9 daspo urbani dal centro cittadino nei confronti di altrettanti giovani che lo scorso 13 novembre, a seguito di un alterco per futili motivi, ... msn.com

Rissa tra gruppi di giovani ad Ancona, nove Daspo urbani emessi dal questore - Il 13 novembre scorso, dopo un alterco per futili motivi, si erano scontrati due gruppi di giovani in piazza Malatesta ad Ancona: durante la rissa, uno dei partecipanti aveva colpito alla testa con un ... ansa.it

+++Pullman preso a bottigliate, l’autista costretto a fermarsi: rissa tra i tifosi+++ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.