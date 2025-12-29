Rissa con bottigliate in piazza Malatesta emessi dal Questore nove daspo urbani

Il 13 novembre, in piazza Malatesta ad Ancona, si è verificata una rissa tra giovani. In seguito all’evento, il Questore ha emesso nove provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti. Questa misura mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza pubblica nel centro cittadino.

ANCONA – Nove Daspo sono stati emessi dal Questore di Ancona nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una rissa avvenuta lo scorso 13 novembre in piazza Malatesta, nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, lo scontro è scoppiato per futili motivi tra due gruppi distinti. Durante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

