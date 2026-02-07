Noi di Centro rilancia il Campo Largo per Avellino | Unità del centrosinistra per la città

Il centrosinistra di Avellino rilancia il progetto di unione con il Campo Largo. Il Centro si schiera compatto per rafforzare la coalizione e affrontare con più forza le prossime sfide elettorali, a partire dal rinnovo del consiglio comunale. La proposta punta a unire le forze e consolidare un fronte condiviso, come già successo in passato con l’elezione del presidente Fico alla Regione Campania. Ora l’obiettivo è mettere da parte le divisioni e lavorare insieme per il futuro della città.

"Siamo da sempre fautori di quel Campo Largo che ha portato all'elezione del presidente Fico alla Regione Campania e crediamo che sia l'unica soluzione possibile per affrontare i prossimi importanti appuntamenti elettorali, a cominciare dal rinnovo del consiglio comunale della Città di Avellino.

