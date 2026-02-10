Prove INVALSI 2026 competenze digitali | guida alla nuova prova per l’ultimo anno delle superiori

Questa mattina gli studenti dell’ultimo anno delle superiori si sono seduti davanti ai computer per affrontare la nuova prova sulle Competenze Digitali. È la prima volta che questa verifica si inserisce nelle prove INVALSI del 2026, affiancandosi alle tradizionali. Gli insegnanti e gli studenti si preparano a questa novità, che mira a misurare le abilità digitali degli studenti in un mondo sempre più connesso.

Nella Rilevazione nazionale INVALSI 2026 gli studenti delle classi campione del Grado 13, corrispondente all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, affronteranno per la prima volta la prova sulle Competenze Digitali (DIGCOMP), che si affiancherà alle prove tradizionali.

