catania avvia il nuovo gruppo comunale di volontariato di protezione civile

Catania ha avviato un nuovo Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la tutela del territorio. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione dei cittadini interessati a farne parte, dando così avvio a un’importante iniziativa di collaborazione e prevenzione.

Un nuovo passo per la sicurezza e la tutela del territorio. Il Comune di Catania ha pubblicato l'Avviso Pubblico per la selezione dei cittadini che desiderano entrare a far parte del neoistituito Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, dando piena attuazione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22 ottobre 2024, conforme alle direttive del Codice della Protezione Civile. La nuova struttura, con sede legale e operativa in Via Leopoldo Nobili 28, nasce con l'obiettivo di proteggere la vita, l'incolumità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai rischi legati a eventi naturali o di origine antropica.

