Pronostico Leeds-Sunderland | la partita decisiva

Martedì si affrontano Leeds e Sunderland nella ventinovesima giornata di Premier League. Leeds e Sunderland sono due squadre neopromosse che hanno ottenuto risultati sorprendenti finora. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono già state annunciate. È uno degli incontri più attesi della settimana, con molte aspettative tra tifosi e addetti ai lavori.

Leeds-Sunderland è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Due squadre neopromosse che hanno fatto molto meglio di quello che era immaginabile. Arrivati a questo punto della stagione possiamo dire che il Sunderland, con 37 punti, è salvo. Mentre il Leeds, con 31, lo è quasi. I padroni di casa hanno perso contro il Manchester City nello scorso fine settimana mettendo in difficoltà la truppa di Guardiola. Una squadra viva, i Whites, una squadra che potrebbe, con questi tre punti, mettere in sicurezza la Premier del prossimo anno vedendo anche quello che non stanno riuscendo a fare dietro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

