Pronostico Sunderland-Leeds | c’è già un record negativo
Sunderland-Leeds è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In sette trasferte di questa stagione, il Leeds, che affronta il Sunderland in trasferta – quindi uno scontro tra neopromosse – ha subito il gol di apertura del match. Un record in questa Premier League. E infatti, la classifica, è quella che è per i Whites. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, è anche abbastanza serena – sono sei i punti di vantaggio rispetto all’ultima squadra che andrebbe in Championship – ma diciamo che non è che si possa stare così tranquilli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
OLANDA: IL DUALISMO VERBRUGGEN-ROEFS Brighton-Sunderland è stata la sfida fra Bart Verbruggen e Robin Roefs I due portieri hanno mantenuto la porta inviolata nello 0-0 finale E sono in competizione per la maglia da titolare al mondiale nell’Olanda - facebook.com facebook
Sotto con i pronostici! Brighton-Sunderland Platense-Estudiantes Pafos-APOEL Independiente-Barcelona SC Marocco-Comore @giadec01 @ricardorubio44 @MicheleAbbate7 @MikeleDalterio @gio_famu @Tellan94366306 @Pilota x.com
