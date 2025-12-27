Pronostico Sunderland-Leeds | c’è già un record negativo

Sunderland-Leeds è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In sette trasferte di questa stagione, il Leeds, che affronta il Sunderland in trasferta – quindi uno scontro tra neopromosse – ha subito il gol di apertura del match. Un record in questa Premier League. E infatti, la classifica, è quella che è per i Whites. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, è anche abbastanza serena – sono sei i punti di vantaggio rispetto all’ultima squadra che andrebbe in Championship – ma diciamo che non è che si possa stare così tranquilli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

