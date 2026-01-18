Tottenham-West Ham Sunderland-Crystal Palace Leeds-Fulham
Il 17 gennaio 2026 si sono disputate diverse partite di Premier League, tra cui Tottenham-West Ham, Sunderland-Crystal Palace e Leeds-Fulham. Questi incontri si sono svolti nel contesto di un fine settimana ricco di partite, seguendo le conferme e gli aggiornamenti provenienti dai principali siti sportivi, tra cui 101greatgoals. Di seguito, un riepilogo delle partite e dei risultati più significativi di questa giornata.
2026-01-17 23:23:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Dopo che il Manchester United ha battuto il Manchester City nella prima partita di sabato, tre partite sono iniziate alle 15:00 GMT insieme a Chelsea-Brentford e Liverpool-Burnley. I Blues hanno battuto i Bees e i campioni in carica sono stati tenuti dai Clarets, mentre gli Spurs hanno perso contro il West Ham, il Sunderland ha battuto il Crystal Palace e il Leeds United ha battuto il Fulham. La capolista Arsenal ha poi perso il vantaggio di nove punti in vetta con uno 0-0 al Nottingham Forest, quartultimo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Premier League results today: Reports, scores, reaction from Tottenham vs West Ham, Sunderland vs Crystal Palace, Leeds vs Fulham - Results, scores and reaction from Tottenham vs West Ham, Sunderland vs Crystal Palace and Leeds United vs Fulham. 101greatgoals.com
Premier League: Tottenham Lose To West Ham, Liverpool Draw As Chelsea Win - 1 with Burnley, and Chelsea under Liam Rosenior beat Brentford 2- news18.com
Tottenham Hotspur 1-2 West Ham: Wilson gives Hammers hope with stoppage-time winner - West Ham have given themselves a way out of trouble, a real hope of avoiding relegation from the Premier League, with a 2- msn.com
Brian Brobbey With A Late Equaliser | Tottenham 1 - 1 Sunderland AFC | Premier League Highlights
È DEL WEST HAM IL WEST LONDON DERBY Vittoria importantissima degli Hammers in pieno recupero contro il Tottenham: al vantaggio di Summerville risponde l’ex Serie A Romero, ma nel finale la rete di Wilson è decisiva. Con questi 3 punti il West H x.com
Nuovo lavoro per Heitinga. L'ex allenatore dell'Ajax torna nuovamente in Inghilterra nel ruolo di assistente dell'allenatore, nello specifico del trainer Frank nel Tottenham Hotspur. Identico ruolo aveva ricoperto in precedenza con West Ham e Liverpool. - facebook.com facebook
