tottenham west ham sunderland crystal palace leeds fulham

Il 17 gennaio 2026 si sono disputate diverse partite di Premier League, tra cui Tottenham-West Ham, Sunderland-Crystal Palace e Leeds-Fulham. Questi incontri si sono svolti nel contesto di un fine settimana ricco di partite, seguendo le conferme e gli aggiornamenti provenienti dai principali siti sportivi, tra cui 101greatgoals. Di seguito, un riepilogo delle partite e dei risultati più significativi di questa giornata.

2026-01-17 23:23:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Dopo che il Manchester United ha battuto il Manchester City nella prima partita di sabato, tre partite sono iniziate alle 15:00 GMT insieme a Chelsea-Brentford e Liverpool-Burnley. I Blues hanno battuto i Bees e i campioni in carica sono stati tenuti dai Clarets, mentre gli Spurs hanno perso contro il West Ham, il Sunderland ha battuto il Crystal Palace e il Leeds United ha battuto il Fulham. La capolista Arsenal ha poi perso il vantaggio di nove punti in vetta con uno 0-0 al Nottingham Forest, quartultimo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

