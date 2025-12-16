Pronostico Atletico Baleares-Atletico Madrid | hanno già fatto fuori un club di Liga

Il match tra Atletico Baleares e Atletico Madrid, valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Re, si disputa mercoledì alle 19:00. Un'occasione per analizzare le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione in diretta TV e streaming di questa sfida.

Atletico Baleares-Atletico Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’ Atletico Madrid aveva disperatamente bisogno di una vittoria per ripartire dopo le due sconfitte di fila rimediate con Barcellona e Athletic Bilbao e sabato scorso è arrivata puntuale: i Colchoneros si sono imposti di misura su un coriaceo Valencia al Metropolitano (2-1), match risolto da un gol del sempreverde Griezmann, subentrato nella ripresa a Julian Alvarez. Per i madrileni era importante riconquistare i tre punti per consolidare il quarto posto e mettere nel mirino il Villarreal, che ha un solo punto in più dei biancorossi ma anche due partite da recuperare rispetto alla squadra del “Cholo” Simeone. Ilveggente.it

