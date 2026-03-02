Promozione Masi Torello punti d’oro per crederci ancora

A Masi Torello, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro Voghiera. La partita ha visto in campo i giocatori Straforini, Ghali, Benini, Di Domenico, Nanfack, Baldon, Jawneh (sostituito da Pencarelli al 25’ st), Mehdi, Maistrello, Sarto e Giberti (sostituito da Mazzoni al 42’ st). La gara si è svolta con ritmo intenso e diverse occasioni da rete da entrambe le parti.

Masi-Voghiera 2 Atl. Castenaso 1 MASI-VOGHIERA: Straforini, Ghali, Benini, Di Domenico, Nanfack, Baldon, Jawneh (25' st Pencarelli), Mehdi, Maistrello, Sarto, Giberti (42' st Mazzoni). All.: Ferrari (foto). ATL. CASTENASO: Calzolari, Fantilli, Alberti, Osmani (29' pt Zafferani), Garuti, Garelli, Nanetti, Vinjolli (36' st Grillini), Rubino, Bolelli, Cocchi (18' st Sinigaglia). All.: Morara. Arbitro: Cipriano di Rimini. Reti: 15' pt Sarto (M), 17' pt Sarto (M), 23' st Nanetti (A). Note: ammoniti: Sarto (M), Calzolari (A), Vinjolli (A). RITROVA LA vittoria il Masi Torello Voghiera, dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il Valsetta Lagaro, battendo per 2-1 l'Atletico Castenaso, reduce anch'esso da una sconfitta contro il Granamica.