Da Nord a Sud prende piede il progetto Kataclown tra cultura della cura e benessere sociale

Da Nord a Sud, il progetto Kataclown si diffonde come un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura della cura e del benessere sociale. A Mesagne, l’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della clowneria come strumento di supporto e miglioramento della qualità della vita, evidenziando il ruolo che l’arte può svolgere nel contesto dei servizi di cura e assistenza.

MESAGNE - "La cultura della cura", torneremo in città. Un'iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza sul prezioso contributo che la clowneria può apportare nell'ambito del lavoro di cura e del benessere sociale. Mercoledì 21 gennaio 2026 una parte del Collettivo Kataclown è stata ospite. Teatro per il benessere dei bambini. Un progetto per l'inclusione sociale Al Teatro Sociale la consegna delle benemerenze, Carnevali: "Atto di gratitudine per chi si prende cura della città"Al Teatro Sociale di Bergamo si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze, riconoscimenti dedicati a cittadini e associazioni impegnati nel prendersi cura della città.

