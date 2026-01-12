Francesca Tocca vuota il sacco su Todaro | Ora parlo io

Francesca Tocca ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro. In questa occasione, la ballerina ha scelto di condividere pubblicamente la sua versione dei fatti, offrendo chiarimenti e dettagli sulla separazione. La sua presa di parola rappresenta un momento di trasparenza, permettendo di comprendere meglio le circostanze e le emozioni legate a questa difficile fase.

Per la prima volta Francesca Tocca decide di parlare senza filtri e di chiarire pubblicamente quanto accaduto dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Ospite a Verissimo nella puntata andata in onda domenica 11 gennaio, la ballerina di Amici ha ricostruito la loro separazione, smentendo alcune dichiarazioni dell’ex marito e intervenendo su voci che, negli ultimi mesi, hanno alimentato il gossip sul suo conto. Leggi anche: Andrea Sempio a Verissimo, nuove polemiche sul caso Garlasco e sui compensi in tv Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Le parole di Francesca Tocca a Verissimo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Francesca Tocca vuota il sacco su Todaro: “Ora, parlo io” Leggi anche: “Cosa ho scoperto”. Francesca Tocca rompe il silenzio in tv su Raimondo Todaro Leggi anche: Verissimo, Francesca Tocca dura su Raimondo Todaro: lui l’ha tradita? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Francesca Tocca vuota il sacco su Todaro: Ha presentato una ragazza ai genitori. Ora, parlo io. Francesca Tocca vuota il sacco su Todaro: “Ha presentato una ragazza ai genitori. Ora, parlo io” - Francesca Tocca, ospite a Verissimo, ha attaccato l'ex marito Raimondo Todaro: "Ha tradito la mia fiducia, basta stare zitta" ... gossipetv.com

