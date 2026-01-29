Manovre salvavita pediatriche

La scuola dell'infanzia “Don L. Zanchetta” e il Nido Integrato Mignon di Tremignon, a Piazzola sul Brenta, preparano un incontro pratico sulle manovre salvavita pediatriche. L’appuntamento, che coinvolge anche il Comitato della Croce Rossa Italiana di Vigodarzere, si terrà giovedì 19 febbraio 2026. L’obiettivo è insegnare ai genitori e agli educatori come intervenire in caso di emergenza sui bambini.

La Scuola dell' Infanzia “Don L. Zanchetta” e Nido Integrato Mignon di Tremignon di Piazzola sul Brenta (PD), organizza con il Comitato della Croce Rossa Italiana di Vigodarzere, per giovedì 19 febbraio 2026, una lezione informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro. Il corso è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Tremignon Piazzola Trecento studenti del "Mattei" a lezione di manovre salvavita Il 16 gennaio, l’Istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda ospiterà una sessione di formazione sulle manovre salvavita, coinvolgendo circa 300 studenti. Manovre salvavita, nel 2025 formati oltre 2600 studenti e 800 cittadini Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Firenze: maxi corso manovre salvavita per 2400 persone Cuore dell’evento è stato il corso per esecutori BLS-D e disostruzione delle vie aeree, fondamentale per la diffusione delle manovre salvavita - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.