Prime Video – le novità più attese in arrivo nel 2026 tra film serie tv e reality show

Prime Video ha in serbo molte novità per il 2026. Tra film, serie TV e reality show, il catalogo si continua ad ampliare, offrendo agli utenti una vasta scelta di contenuti in diversi generi e formati.

Prime Video ha in serbo molte novità per il 2026. Tra film, serie tv ma anche reality show, il catalogo si continua ad allargare. Tra produzioni italiane come la serie tv Gigolò per caso – La sex guru, ma anche prodotti internazionali, tra cui la serie tv Scarpetta con Nicole Kidman, scopriamo insieme ulteriori dettagli sui titoli più attesi. Prime Video – le novità più attese del 2026. Uno dei primi titoli ad arrivare su Prime Video è Gigolò per caso – La sex guru, serie tv con Christian De Sica, Pietro Sermonti e Sabrina Ferilli. Disponibile dal 2 gennaio, in questa seconda stagione padre e figlio dovranno vedersela con Rossana Astri, una celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Prime Video – le novità più attese in arrivo nel 2026 tra film, serie tv e reality show Leggi anche: Le serie tv, i film e gli show che usciranno nel 2026 su Prime Video Leggi anche: Prime Video: Amazon svela le novità in arrivo nel 2026, con Spider-Noir, The Boys e tante altre novità Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Red Carpet – Vip al tappeto 2 | cast trailer e tutte le novità della nuova stagione su Prime Video. Le 5 migliori serie web indiane di novembre 2025 | Family Man S3 21 Novità sulle piattaforme: Netflix, Prime, Disney+, Now, Paramount+, Raiplay etc.. # 1 - NOVITA' SULLE PIATTAFORME - Tutta colpa del rock con Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico e Elio - netflix 2 - NOVITA' SULLE PIATTAFORME - Spirit - Cavallo selvaggio - fil - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.