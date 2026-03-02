prigioniera nella sua casa gli ultimi spaventosi anni di wallis simpson

Nel 1972, il Daily Mail pubblicò un titolo che descriveva Wallis Simpson come “prigioniera nella sua casa” e sottolineava che ora fosse sola, dopo la morte del marito, Edoardo VIII, ex re d’Inghilterra. Gli ultimi anni di vita della donna furono caratterizzati da questa condizione di isolamento, accompagnata dalla fine di un'epoca legata alla monarchia britannica.

La storia ambigua e poco nota del rapporto tra Wallis Simpson e la sua avvocatessa ha ispirato un film di prossima uscita "Adesso è sola", titolò il Daily Mail nel 1972, riferendosi a Wallis Simpson dopo la morte del marito ed ex re d'Inghilterra, Edoardo VIII. Per decenni articoli di giornale e libri hanno insistito sulla solitudine, trasformatasi ben presto in un vero e proprio isolamento, della duchessa di Windsor nell'ultimo periodo della sua vita. Questo progressivo allontanamento dal mondo, però, non sarebbe stato la conseguenza di una scelta di Wallis. Non del tutto, almeno. Accanto a lei, infatti, ci sarebbe stata una figura oscura, definita addirittura "diabolica".

