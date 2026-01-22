Per circa due anni, Surinder Pal ha subito un’ingiusta detenzione, venendo risarcito con oltre 134mila euro. Nel frattempo, il caso di Cosimo Errico, ucciso nella sua casa in provincia di Bergamo, rimane irrisolto dopo oltre sette anni. La giustizia italiana affronta sfide complesse in casi di ingiustizie e delitti ancora senza colpevoli, evidenziando l’importanza di un sistema giudiziario efficiente e trasparente.

Surinder Pal, 63 anni, indiano, di è fatto due anni di carcere. Ingiusta detenzione. Risarcito con oltre 134mila euro. Era accusato di avere ucciso e bruciato, ad ottobre 2018, ad Entranico (Bergamo) il salentino Cosimo Errico, 58 anni, che nella città lombarda insegnava. L'assassinio nella casa del professore pugliese. Omicidio che dunque, passati oltre sette anni, è irrisolto.

© Noinotizie.it - Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. L’omicidio, dopo oltre sette anni, è irrisolto Cosimo Errico venne assassinato nella sua casa in provincia di Bergamo

Il delitto irrisolto di Cosimo d’Errico a Entratico, l’indiano assolto è stato risarcito: “Non ci sono prove che sia stato lui a ucciderlo”Il caso del delitto di Cosimo d’Errico, insegnante di chimica a Bergamo, rimane irrisolto dalla sua uccisione nel 2018.

