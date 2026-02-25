Martin Short perde la figlia Katherine | è morta a 42 anni nella sua casa di Hollywood

Martin Short piange la scomparsa della figlia Katherine, avvenuta a 42 anni nella sua casa di Hollywood. La causa della morte non è ancora stata resa nota, ma si sa che la perdita ha colpito profondamente la famiglia dell’attore. Katherine, conosciuta per il suo sorriso contagioso, era molto legata al padre e ai suoi cari. La notizia si diffonde tra amici e colleghi, lasciando un vuoto in chi li ha conosciuti.

Un dolore immenso si è abbattuto sulla famiglia di Martin Short, celebre attore e comico canadese-americano noto al grande pubblico anche per la serie Only Murders in the Building. La figlia maggiore Katherine Hartley Short, 42 anni, è morta nella serata di lunedì 23 febbraio 2026 nella sua abitazione sulle colline di Hollywood, a Los Angeles. La notizia è stata diffusa per prima dal sito TMZ, che cita fonti delle forze dell’ordine: secondo quanto riportato, il decesso è avvenuto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta. La polizia di Los Angeles e i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18:40 ora locale, trovando la donna senza vita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Dramma per l’attore Martin Short, la figlia Katherine si è tolta la vita a 42 anniLa morte della figlia di Martin Short, Katherine, è stata causata da un suicidio nella loro casa di Hollywood.

Bimba morta a Bordighera, il gip: "La madre avrebbe guidato da Perinaldo a casa sua con la figlia già morta a bordo dell'auto"Manuela Aiello, 43 anni, si trova in carcere con l’accusa di omicidio dopo che il giudice per le indagini preliminari di Imperia ha accertato che avrebbe guidato da Perinaldo a Bordighera con la figlia già senza vita in auto.