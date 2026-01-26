Oro nuovo prezzo record | superati i 5 mila dollari l’oncia

L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando per la prima volta la soglia dei 5.000 dollari l’oncia. Questo importante aggiornamento del mercato riflette le dinamiche internazionali e l’attenzione degli investitori verso questa risorsa preziosa. La quotazione dell’oro, da sempre considerata un rifugio sicuro, continua a evolversi in un contesto economico complesso e in continuo cambiamento.

Per la prima volta nella storia l’oro ha superato i 5 mila dollari l’oncia (unità di misura pari a 31,1 grammi), aggiornando il suo libro dei record. Il rally si inserisce all’interno di un contesto già piuttosto forte per il metallo prezioso, che ha guadagnato l’8 per cento nell’ultima settimana e il 17 per cento a partire dall’inizio dell’anno. Sommandosi a un 2025 già robusto, quando i prezzi erano schizzati di 65 punti facendo registrare il più grande guadagno dal 1979. Record anche per l’argento, il cui valore ha superato per la prima volta i 100 dollari l’oncia, il 150 per cento in più rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Oro, nuovo prezzo record: superati i 5 mila dollari l’oncia Leggi anche: Oro record: superati 4380$ l'oncia Leggi anche: Il prezzo dell’oro non arresta la sua corsa: vicino ai 4.500 dollari l’oncia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Oro tocca nuovo record storico vicino ai 4.900 dollari; Oro da record: target a 7.000 dollari secondo gli analisti. Cosa sta spingendo il rally; Quanto vale il mio oro? Perché gli operatori offrono prezzi distanti dai record di Borsa; Nuovo record per il prezzo dell'oro, pesando i timori di nuovi dazi americani. Nuovo record dell’oro, per la prima volta nella storia supera la soglia dei 5.000 dollariL'oro ha superato per la prima volta nella storia la soglia dei 5.000 dollari, beneficiando del suo status di bene rifugio nonostante le incertezze geopolitiche, commerciali e monetarie causate dalle ... repubblica.it Oro: prosegue rally, nuovo record sopra 5.000 usdMILANO (MF-NW)--L'oro ha superato per la prima volta la barriera dei 5.000 dollari l'oncia, mentre le preoccupazioni per un possibile shutdown del governo degli Stati Uniti hanno aggiunto nuovo impuls ... milanofinanza.it Quanto costa installare un nuovo lavandino in cucina Scopri il prezzo medio per installare un nuovo lavandino in cucina. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook Di nuovo in vita, ma a che prezzo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.