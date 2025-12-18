Il prezzo del gas si è ridotto sui mercati europei, ma le bollette energetiche continuano a mantenere livelli superiori del 40% rispetto al 2019. Milano, Roma e Palermo si confrontano con un caro energia che, nonostante le diminuzioni, impatta pesantemente sui bilanci familiari. Un’analisi che mette in luce le sfide di un inverno ancora costoso, dove il risparmio diventa una priorità.

© Ilfattoquotidiano.it - Cala il prezzo del gas, ma le bollette restano più alte del 40% rispetto al 2019 – L’analisi su Milano, Roma e Palermo

Nonostante il calo del prezzo del gas sui mercati europei rispetto a un anno fa, nell’inverno che sta per iniziare le bollette resteranno alte. Le famiglie italiane spenderanno in media circa il 40% in più per il gas rispetto al periodo pre-crisi 201920, pur beneficiando di un calo dei costi di circa il 15% rispetto allo scorso inverno, che è stato il più caro di sempre. Una riduzione che però non basta a compensare l’aumento strutturale dei prezzi e delle altre componenti della bolletta. È quanto emerge dall’analisi “Prezzo del gas: un altro caro inverno” pubblicata da Ecco. Come ogni anno, il think tank climatico italiano stima il costo della bolletta gas nella stagione invernale prendendo a modello tre abitazioni tipo di 38, 70 e 110 metri quadrati in tre città italiane, Milano, Roma e Palermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Affitti in frenata a ottobre, ma restano più cari del 4,1% rispetto al 2024

Leggi anche: Il prezzo del gas sotto i 30 euro e l'effetto sulle bollette (anche della luce)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bollette della luce, in arrivo il bonus di 55 euro contro il caro energia.

Cala il prezzo del gas, ma le bollette restano più alte del 40% rispetto al 2019 – L’analisi su Milano, Roma e Palermo - Un'analisi confronta le spese per il riscaldamento a Milano, Roma e Palermo: costi in calo del 15% ma ancora lontani dai livelli pre- ilfattoquotidiano.it