La prossima settimana il governo metterà sul tavolo il Decreto bollette, che dovrebbe portare un taglio alle tariffe di luce e gas. L’annuncio arriva dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, dopo mesi di attese e rinvii. La legge mira a ridurre i costi per le famiglie, ma ancora non sono chiari i dettagli su come verranno applicati gli sconti.

Il Decreto bollette è atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana. L’annuncio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin arriva dopo mesi di rinvii e anticipazioni. Intanto il contesto dell’energia ha continuato ad essere segnato da una nuova fase di instabilità dei mercati, con il gas tornato a oscillare tra i 40 e i 31-32 euro per megawatt-ora nel giro di poche settimane. Decreto bollette verso il Cdm. Un’oscillazione che, come ha riconosciuto lo stesso ministro, segnala un mercato privo di stabilità e destinato a trasmettere volatilità ai prezzi finali pagati da famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Decreto bollette con taglio del prezzo di luce e gas verso il Cdm, cosa prevede

Approfondimenti su Decreto Bollette Consiglio ministri

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Decreto Bollette Consiglio ministri

Argomenti discussi: Decreto Energia, si cercano 3 miliardi: il taglio alle bollette delle Pmi non c’è; Decreto bollette con taglio del prezzo di luce e gas verso il Cdm, cosa prevede; Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardi; Dl Bollette, anche il settore delle biomasse è in fermento.

Decreto bollette con taglio del prezzo di luce e gas verso il Cdm, cosa prevedeIl Decreto energia arriva dopo mesi di rinvii, ma all’orizzonte c’è un ombra: la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato ... quifinanza.it

Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardiIl ministro Pichetto annuncia l’attesa misura per la prossima settimana, ma restano da definire gli ultimi interventi per famiglie e imprese. La ... repubblica.it

Il Governo pronto a varare un nuovo decreto per aiutare gli italiani a sostenere le bollette. I limiti ISEE per accedere al bonus ora (aumentati di recente) e come potrebbero cambiare a breve - facebook.com facebook

#Energia, @GPichetto @MASE_IT: Decreto Bollette in chiusura. Vogliamo UE unita su energia. VIDEOINTERVISTA x.com