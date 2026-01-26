Presentazione del volume Antifascisti oltre il Lager al Senato
Il 27 gennaio presso Palazzo Giustiniani si terrà la presentazione del volume “Antifascisti oltre il Lager”. L’evento vedrà la partecipazione di storici, studenti e della Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. Un’occasione per approfondire la memoria storica e riflettere sui valori di antifascismo e resistenza, in un contesto di confronto e dialogo istituzionale.
Il 27 gennaio a Palazzo Giustiniani la presentazione del libro con storici, studenti e la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. Si terrà domani, martedì 27 gennaio, dalle ore 15:00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la presentazione del Volume: “Antifascisti oltre il Lager – L’impegno dei testimoni”. Oltre alla Vice Presidente del Senato, Sen.ce Mariolina Castellone, interverranno gli storici Massimo Castoldi, Brunello Mantelli ed Emanuele Tedeschi, curatori del testo. Dialogheranno con loro e con la Presidente della Fondazione “Memoria della Deportazione” Floriana Maris, oltre 100 ragazzi provenienti da due istituti scolastici agli antipodi del Paese: il Liceo Artistico “Lucio Fontana” di Arese (MI) e il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Carlo Levi” di Marano di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
