Presentazione del volume Antifascisti oltre il Lager al Senato

Da puntomagazine.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 gennaio presso Palazzo Giustiniani si terrà la presentazione del volume “Antifascisti oltre il Lager”. L’evento vedrà la partecipazione di storici, studenti e della Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. Un’occasione per approfondire la memoria storica e riflettere sui valori di antifascismo e resistenza, in un contesto di confronto e dialogo istituzionale.

Il 27 gennaio a Palazzo Giustiniani la presentazione del libro con storici, studenti e la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. Si terrà domani, martedì 27 gennaio, dalle ore 15:00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la presentazione del Volume: “Antifascisti oltre il Lager – L’impegno dei testimoni”. Oltre alla Vice Presidente del Senato, Sen.ce Mariolina Castellone, interverranno gli storici Massimo Castoldi, Brunello Mantelli ed Emanuele Tedeschi, curatori del testo. Dialogheranno con loro e con la Presidente della Fondazione “Memoria della Deportazione” Floriana Maris, oltre 100 ragazzi provenienti da due istituti scolastici agli antipodi del Paese: il Liceo Artistico “Lucio Fontana” di Arese (MI) e il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Carlo Levi” di Marano di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

