Fico ritira la querela contro Report sulle liste d’attesa era stato l’ultimo atto di De Luca

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha deciso di ritirare la querela presentata contro Report riguardo al servizio sulle liste d’attesa della sanità regionale. La decisione segue le recenti dichiarazioni di De Luca e rappresenta un passo verso un confronto più aperto sui temi della salute pubblica. La vicenda evidenzia l’importanza di un dialogo trasparente tra istituzioni e media per migliorare la gestione dei servizi sanitari.

La Regione Campania ritirerà la querela presentata nei confronti della trasmissione televisiva Report per il servizio dedicato alle liste d’attesa della sanità regionale. L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione Roberto Fico, intervenuto durante la prima seduta del nuovo Consiglio regionale per illustrare il suo programma di governo. All’indomani dell’attentato subito dal conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci, in molti avevano chiesto di ritirare le querele. Il giornalista, in realtà, aveva chiesto piuttosto l’approvazione di una legge contro le liti temerarie. “Sosterremo un’informazione locale plurale e di qualità – ha dichiarato l’esponente del M5s –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

