Roma in classe con una pistola a salve minaccia il compagno | Ti sparo Il 14enne denunciato la prova in un video-choc

A Roma, un ragazzo di 14 anni ha puntato una pistola a salve contro un compagno e ha gridato: «Ti sparo». La scena si è svolta in una classe dell’Istituto Vittorio Gassmann, dove l’adolescente ha mostrato l’arma senza esitazione. Un video riprende il momento, suscitando grande paura tra gli studenti e gli insegnanti presenti. La polizia ha identificato e denunciato il ragazzo, che ora rischia conseguenze legali. La scuola ha avviato un’indagine interna sul fatto.

Lo ha minacciato in classe, con una pistola (a salve). «Ti sparo»: è successo a Roma, in una classe di terza superiore dell'Istituto Vittorio Gassmann, in via Pietro Maffi, zona Primavalle. Un gravissimo episodio che ha scosso studenti e docenti. Secondo quanto ricostruito, mentre il professore era girato di spalle, lo studente di 14 anni ha estratto una pistola scacciacani - comunque a salva e senza tappo rosso, risultata poi modificata – e l'ha puntata contro un compagno di classe, pronunciando la frase: «Ti sparo». Il video virale La scena è stata ripresa - giovedì 13 febbraio - con i cellulari da alcuni compagni, come ormai succede tra i ragazzi che amano ripredere tutto.