Spara con una pistola a salve in una piazza piena di gente | 27enne denunciato

Nella notte di Natale, un giovane di 27 anni ha sparato con una pistola a salve in una piazza affollata. Dopo due giorni di indagini, i carabinieri lo hanno identificato e denunciato per aver causato pericolo pubblico con esplosioni e accensioni. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nelle aree pubbliche durante le festività.

All’alba di Natale spara in piazza con una pistola a salve. I carabinieri dopo due giorni di indagini lo identificano e lo denunciano in stato di libertà per accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico.Il fatto è accaduto nelle prime ore del 25 dicembre a Vimercate in piazza Marconi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Spara con una pistola a salve in una piazza piena di gente: 27enne denunciato Leggi anche: Ragazzino punta una pistola a salve contro un coetaneo e spara senza motivo: denunciato Leggi anche: Uno spara alcuni colpi con una pistola a salve, l'altro gira con un coltello. I Carabinieri denunciano otto persone Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quattordicenne con la pistola spara dal balcone a Taranto e pubblica il video. Indagini in corso; Taranto: individuato il ragazzo con la pistola che spara a Capodanno, ha solo 14 anni; Modena, 15enne spara colpi con una pistola a salve: denunciato dalla Polizia di Stato; Taranto, spari dal balcone nella notte di Capodanno: 14enne ripreso mentre impugna la pistola. E il video fa il giro del web. Identificato dalla polizia. Spara con una pistola a salve in una piazza piena di gente: 27enne denunciato - I carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza ... monzatoday.it

Taranto, è un minorenne il giovane che ha sparato con pistola a salve dal balcone a Capodanno: denunciato - La madre ha consegnato alla polizia l’arma, di colore nero e priva del tappo rosso, insieme a 68 cartucce a salve. giornaledipuglia.com

Spara con la pistola a Capodanno, ragazzino filmato sul balcone - Un ragazzino è stato filmato mentre dal balcone spara alcuni colpi di pistola, probabilmente a salve, nella notte di Capodanno a Taranto. internapoli.it

Francesco Emilio Borrelli. . “Francesco, ecco il solito ignorante che ti insulta e prova a screditarti dopo aver pubblicato un video sui social in cui spara a capodanno con una pistola, a salve dice lui. Invece di nascondersi e vergognarsi ha pure il coraggio di risp - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.