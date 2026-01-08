Premio città di Francavilla rassegna di teatro dialettale

Il Comune di Francavilla al Mare e l'associazione Maramé Aps presentano la terza edizione del “Premio Città di Francavilla al Mare”, una rassegna dedicata al teatro dialettale amatoriale. L'iniziativa promuove la partecipazione di compagnie non professionistiche, valorizzando il patrimonio culturale locale e offrendo uno spazio di confronto e spettacolo per appassionati di teatro e dialetto.

