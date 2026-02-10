Al Premio Bianca d’Aponte la Mela d’oro di Teleclub nella sezione cultura

A Aversa si celebra un riconoscimento importante: il Premio Bianca d’Aponte, che da oltre vent’anni dà spazio ai giovani cantautori, ha ottenuto il “Premio la mela d’oro” ai Teleclub Awards 2026. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per la musica di qualità e le nuove voci emergenti.

AVERSA – Il Premio Bianca d’Aponte, la manifestazione di Aversa che da 22 anni dà spazio alle cantautrici emergenti e alla musica di qualità, ha vinto, nell’ambito dei Teleclub Awards 2026, il “Premio la mela d’oro”, nella sezione “mondo della cultura”. L’appuntamento, giunto alla undicesima edizione e organizzato dalla nota emittente televisiva, celebra ogni anno le eccellenze del territorio campano nei settori del lavoro, del sociale, della cultura, del digitale e il personaggio dell’anno. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 5 febbraio scorso al Teatro Cimarosa di Aversa. Sabato 14 febbraio, invece, sempre ad Aversa, all’Auditorium Bianca d’Aponte (in via Nobel 2) alle 19 ci sarà il tradizionale concerto in omaggio a Bianca d’Aponte, la cantautrice prematuramente scomparsa a cui il Premio è dedicato, ed al primo direttore artistico della manifestazione, Fausto Mesolella, in prossimità dei compleanni di entrambi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

