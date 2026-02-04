Che fine ha fatto la carta docente 2026 e chi potrà ottenerla quando arriverà

A febbraio ancora nessuna notizia sulla carta docente 2026. Le indicazioni che dovevano arrivare entro gennaio non si sono ancora viste. I docenti italiani restano in attesa di sapere chi potrà ottenerla e quando, mentre il tempo passa senza aggiornamenti ufficiali.

Le indicazioni sulla carta docente avrebbero dovuto arrivare entro gennaio 2026, invece a febbraio iniziato ancora niente. Non ci sono comunicazioni ufficiali sui motivi del ritardo, né sulle tempistiche previste. Al momento quindi non si sa nemmeno se la carta arriverà a valere 500 euro per i beneficiari. Ecco cosa sappiamo finora.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

