Porto Recanati | la scritta che fa scattare l' allarme Meloni minacciata

A Porto Recanati, una scritta minacciosa con la frase “Spara a Giorgia” è apparsa su un muro, accompagnata dalla sigla BR e una stella a cinque punte. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando le tensioni politiche e sociali in atto. La vicenda rappresenta un grave episodio di minaccia, richiedendo attenzione e intervento delle autorità per garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica.

«Non solo rappresenta un atto di odio, ma minaccia la nostra democrazia e il principio fondamentale di rispetto delle istituzioni», il commento di Elena Leonardi, senatrice di Fdi e coordinatrice regionale del partito nelle Marche. La senatrice Pd Irene Manzi: «Solidarietà a Meloni».

