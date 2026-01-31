tante segnalazioni con la piattaforma ascoltiamo porto recanati

"A un mese dal lancio, la piattaforma sta registrando una partecipazione significativa, con tantissime segnalazioni arrivate da cittadini di diversi quartieri della città. Le segnalazioni riguardano in particolare il decoro urbano, la sicurezza, l’ambiente, la viabilità e la gestione degli spazi pubblici". Lo rende noto il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, guidato dal coordinatore Giuseppe Alpini, che un mese fa aveva aperto la piattaforma online " Ascoltiamo Porto Recanati " per raccogliere le segnalazioni dai residenti sulle criticità del paese. "Un riscontro che conferma l’interesse verso uno strumento di ascolto pensato per raccogliere in modo semplice e ordinato proposte e criticità del territorio – afferma FdI –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Porto Recanati, una scritta minacciosa con la frase “Spara a Giorgia” è apparsa su un muro, accompagnata dalla sigla BR e una stella a cinque punte.

L’Attila Porto Recanati si impone con decisione sulla Bramante Pesaro, conquistando una vittoria importante nel campionato interregionale di basket.

