Commemorazione dei nove partigiani | i bambini della scuola 11 febbraio ' 44 piantano i Semi di speranza
Il 11 febbraio, a Pescara, i bambini della scuola “11 febbraio '44” hanno piantato i
La commemorazione ha vissuto istanti di forte impatto visivo e simbolico, infatti, la poesia è stata intervallata da momenti di riflessione sul valore del rispetto, della pace e della democrazia. Uno dei momenti più toccanti è stato quello in cui i bambini hanno simbolicamente piantato "semi" di speranza, coraggio, altruismo e generosità, affidando al futuro i valori più autentici della nostra comunità.
La commemorazione dei nove martiri fucilati a Pescara 82 anni fa. Il più giovane aveva 17 anni. Il presidente Palombaro (Anpi): «Ogni anno aumentano i conflitti, forse abbiamo sbagliato qualcosa» #ilcentro facebook