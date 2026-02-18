Commemorazione dei nove partigiani | i bambini della scuola 11 febbraio ' 44 piantano i Semi di speranza

Il 11 febbraio, a Pescara, i bambini della scuola “11 febbraio '44” hanno piantato i

La commemorazione ha vissuto istanti di forte impatto visivo e simbolico, infatti, la poesia è stata intervallata da momenti di riflessione sul valore del rispetto, della pace e della democrazia. Uno dei momenti più toccanti è stato quello in cui i bambini hanno simbolicamente piantato "semi" di speranza, coraggio, altruismo e generosità, affidando al futuro i valori più autentici della nostra comunità.

